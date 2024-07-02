E tipi cezaevi nedir? E tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Cezaevleri, devlet tarafından işletilen ve belirli güvenlik önlemleri altında faaliyet gösteren kurumlardır. İnfaz süreci boyunca mahkumların hakları ve güvenlikleri, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korunmaya çalışılır. Bu bağlamda cezaevleri, hem cezalandırma hem de rehabilite etme amaçları doğrultusunda önemli bir sosyal işlev üstlenirler. Peki, e tipi cezaevi nedir? E tipi cezaevinde kimler yatar?

E Tipi Cezaevi Nedir?

E Tipi Ceza İnfaz Kurumları, Türkiye'deki ceza infaz sisteminin en yüksek güvenlik düzeyine sahip olan kurumlardır. Bu cezaevleri, ağır suçlar işlemiş ve yüksek güvenlik riski taşıyan tutuklu ve hükümlüler için özel olarak tasarlanmıştır. Fiziki yapıları, yüksek duvarlar, gözetleme kuleleri ve elektronik izleme sistemleri ile donatılmıştır, bu da güvenliklerini artıran unsurlar arasındadır. Koğuş sistemine yerine oda sistemini benimserler; her oda 2 ila 10 kişi arasında değişen kapasitelerde düzenlenmiş olup, her odada özel havalandırma ve sanitasyon tesisatı bulunur.