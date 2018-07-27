East Fife - Falkirk sahaya çıkıyor

East Fife ve Falkirk, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. East Fife 2 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Falkirk 3 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi East Fife, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Falkirk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 313. İddaa'da East Fife kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Falkirk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

East Fife son hafta oynanan Falkirk maçında 2-0 kazandı.

Falkirk, East Fife karşılaşmaında 2-0 yenildi.

East Fife, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. East Fife, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Falkirk, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkirk 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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