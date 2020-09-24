eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 24 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00 İNGİLİZCE-4 Classroom Rules 09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2) 11.30 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Çizgi Çalışmaları-3 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1) 13.00 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1) 13.30 TÜRKÇE Tanıtılan Sesi Ayırt Etme 14.00 HAYAT BİLGİSİ Evinin Yerini Tarif Etme 14.30 1-2-3-4 TBA TBA KUŞAĞI 15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Classroom Rules 15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2) 17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Çizgi Çalışmaları-3 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1) 19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtılan Sesi Ayırt Etme 20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Evinin Yerini Tarif Etme 20.30 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA KUŞAĞI 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Alev ERKİLET

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır 10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler 11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Görülen ve Görülemeyen Varlıklar 12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar 13.00 ARAPÇA-8 Kulüpler 1 13.30 TÜRKÇE Dinlediğini Anlama 14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ El Sanatları 14.30 TBA TBA KUŞAĞI 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Görülen ve Görülemeyen Varlıklar 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar 19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Kulüpler 1 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Dinlediğini Anlama 20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) El Sanatları 20.30 TBA (Tekrar) TBA KUŞAĞI 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Alev ERKİLET

EBA LİSE DERS PROGRAMI

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Müzik Etkinlikleri 1 00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Kelime İşlemci Programı 1 09.00 COĞRAFYA-9 Doğa ve İnsan Etkileşimi 09.30 KİMYA-9 Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları 10.00 9-10-11-12 TBA Sanat 10.30 COĞRAFYA-10 Dünya'nın Tektonik Oluşumu 11.00 KİMYA-10 Kimyanın Temel Kanunları 11.30 COĞRAFYA-11 Biyoçeşitlilik 12.00 KİMYA-11 Atomun Kuantum Modeli 12.30 COĞRAFYA-12 Ekstrem Doğa Olayları 13.00 KİMYA-12 İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri 13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Din-Bilim İlişkisi 14.00 DİNLER TARİHİ-12 1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din 14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 1. Kültür ve Medeniyet Kavramları 15.00 KELAM-12 1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı 15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Ölçme Uygulamaları 2 16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Vücudun Temel Yapısı 1 16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği 17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Doğa ve İnsan Etkileşimi 17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları 18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Sanat 18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dünya'nın Tektonik Oluşumu 19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyanın Temel Kanunları 19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Biyoçeşitlilik 20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Atomun Kuantum Modeli 20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Ekstrem Doğa Olayları 21.00 KİMYA-12 (Tekrar) İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri 21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Din-Bilim İlişkisi 22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) 1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din 22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) 1. Kültür ve Medeniyet Kavramları 23.00 KELAM-12 (Tekrar) 1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı 23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Ölçme Uygulamaları 2



EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.