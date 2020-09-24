eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 24 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|İNGİLİZCE-4
|Classroom Rules
|09.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4
|Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2)
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-3
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2)
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2)
|11.30
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Çizgi Çalışmaları-3
|12.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1)
|13.00
|TÜRKÇE-1
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1)
|13.30
|TÜRKÇE
|Tanıtılan Sesi Ayırt Etme
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ
|Evinin Yerini Tarif Etme
|14.30
|1-2-3-4 TBA
|TBA KUŞAĞI
|15.00
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|Classroom Rules
|15.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)
|Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-2)
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-2)
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-2)
|17.30
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Alfabetik Sıralama)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Çizgi Çalışmaları-3
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Benzer ve Farklı Yönlerimiz-1)
|19.00
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-1)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Tanıtılan Sesi Ayırt Etme
|20.00
|HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)
|Evinin Yerini Tarif Etme
|20.30
|1-2-3-4 TBA (Tekrar)
|TBA KUŞAĞI
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Prof. Dr. Alev ERKİLET
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|09.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
|Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|11.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
|Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|13.00
|ARAPÇA-8
|Kulüpler 1
|13.30
|TÜRKÇE
|Dinlediğini Anlama
|14.00
|BECERİ ÖĞRETİMİ
|El Sanatları
|14.30
|TBA
|TBA KUŞAĞI
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|15.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)
|Allah (c.c.) Vardır ve Birdir, Allah (c.c.) Yaradandır
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|17.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)
|Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|19.00
|ARAPÇA-8 (Tekrar)
|Kulüpler 1
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Dinlediğini Anlama
|20.00
|BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)
|El Sanatları
|20.30
|TBA (Tekrar)
|TBA KUŞAĞI
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Prof. Dr. Alev ERKİLET
EBA LİSE DERS PROGRAMI
|00.00
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Müzik Etkinlikleri 1
|00.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Kelime İşlemci Programı 1
|09.00
|COĞRAFYA-9
|Doğa ve İnsan Etkileşimi
|09.30
|KİMYA-9
|Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
|10.00
|9-10-11-12 TBA
|Sanat
|10.30
|COĞRAFYA-10
|Dünya'nın Tektonik Oluşumu
|11.00
|KİMYA-10
|Kimyanın Temel Kanunları
|11.30
|COĞRAFYA-11
|Biyoçeşitlilik
|12.00
|KİMYA-11
|Atomun Kuantum Modeli
|12.30
|COĞRAFYA-12
|Ekstrem Doğa Olayları
|13.00
|KİMYA-12
|İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri
|13.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|Din-Bilim İlişkisi
|14.00
|DİNLER TARİHİ-12
|1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din
|14.30
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12
|1. Kültür ve Medeniyet Kavramları
|15.00
|KELAM-12
|1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
|15.30
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9
|Ölçme Uygulamaları 2
|16.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10
|Vücudun Temel Yapısı 1
|16.30
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
|Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği
|17.00
|COĞRAFYA-9 (Tekrar)
|Doğa ve İnsan Etkileşimi
|17.30
|KİMYA-9 (Tekrar)
|Kimyanın Bilim Olma Süreci - Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
|18.00
|9-10-11-12 TBA (Tekrar)
|Sanat
|18.30
|COĞRAFYA-10 (Tekrar)
|Dünya'nın Tektonik Oluşumu
|19.00
|KİMYA-10 (Tekrar)
|Kimyanın Temel Kanunları
|19.30
|COĞRAFYA-11 (Tekrar)
|Biyoçeşitlilik
|20.00
|KİMYA-11 (Tekrar)
|Atomun Kuantum Modeli
|20.30
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|Ekstrem Doğa Olayları
|21.00
|KİMYA-12 (Tekrar)
|İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimeleri
|21.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|Din-Bilim İlişkisi
|22.00
|DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)
|1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din
|22.30
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)
|1. Kültür ve Medeniyet Kavramları
|23.00
|KELAM-12 (Tekrar)
|1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
|23.30
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Ölçme Uygulamaları 2
EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.
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