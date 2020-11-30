EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci EBA üzerinden derslerine erişim sağlayabiliyordu. Peki, konuyla ilgili MEB'den açıklama geldi mi?

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor. Bugün uzaktan eğitim sürecinde sisteme giriş yapan öğrenci ve veliler bağlantı sorunu ile karşılaştı.

EBA NEDEN AÇILMIYOR?

EBA neden açılmıyor? Bağlantı yapmaya çalışan öğrenciler eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesajdır. Bunun sebebi yoğunluk ya da internette yaşanan kopmalar olabilir