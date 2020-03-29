18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim aldığı 23 Mart 2020 tarihinde başlayıp ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan Milli Eğitim Bakanlığınca yayına başlayan EBA Neden Açılmıyor? EBA'ya Neden Giriş Yapamıyorum? Neden EBA giriş hatası veriyor? Tüm detayları sizler için derledik.

Corona virüs Pandemisi sebebi ile belli bir süreliğine uzaktan eğitim sürecine başlanıldı bu sebeple MEB tarafından yayına başlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA),uzaktan eğitim sürecinde en önemli eğitim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ancak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerine yönelik birçok çalışma ve canlı yayın derslerinin yapıldığı EBA sisteminde, bir süredir oluşan yoğunluk sirkülasyonundan dolayı giriş problemleri ve yavaş çalışma sorunları yaşanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmek amacı ile EBA kullanım saatlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, oluşan yoğunluğa karşı EBA girişlerine yeni uygulama getirerek EBA sistemine öğrencilerin sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapacakları açıklandı. Oluşan giriş yoğunluğu ve siteye giriş sorunları nedeniyle MEB tarafından EBA'ya öğrenci ve veli girişlerine günün belli saat dilimlerinde girebilmelerini sağlayacak kısıtlama getirildi.

Yapılan bu açıklamaya göre MEB tarafından açıklanan saatler dahilinde ilkokul girişleri saat 21: 00'den itibaren yapılacaktır.

Henüz uygulamaya başlanan ilk haftanın başlangıcından itibaren bütün hafta boyunca sınıf öğretmenleri tarafından ilkokul öğrencilerinin EBA'ya giriş işlemleri takip edildi ve EBA'da aktif olmaları için şifreleri tanımlanarak girişlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.

EBA ‘ya girişi sağlanacak ve MEB tarafından açıklanan 'Sınıf bazlı zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir.