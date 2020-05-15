EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifre oluşturma nasıl yapılır? soruları, uzaktan eğitimi süren öğrenci ve velilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Öğrenci ve veli girişinin ayrı ayrı yapılabildiği EBA'da öğrenci ve velilerin sisteme giriş saatleri de farklı. Bazı öğrenciler şifre alma işlemi de yapmak istiyor. Aşağıdaki adımları takip ederek eba.gov.tr üzerinden EBA'ya giriş yapılabilir...

EBA GİRİŞİ VE EBA ŞİFRE OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.

1 - İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.

EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.

Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA Giriş sayfası için tıklayın

2 - Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle

EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir

Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.

Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Siteye girdiğinizde öncelikle üstteki menüden “Veli Girişi” ni seçmelisiniz. Bu işlemden sonra sistem sizi otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirecek. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınız zaman karşınıza EBA Veli Sistemi ana ekranı çıkacaktır. Henüz e-devlet şifresi olmayan velilerin ise, PTT şubelerinden bu şifreyi edinmeleri gerekmektedir. Eğer, birden fazla öğrencinin velisi iseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' butonuna basarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun göreceği etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunların haricinde ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna bastığınızda öğrencinin aldığı tüm dersler karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmek istediğiniz dersi seçip konu detayına tıkladığınızda, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebileceksiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Sayfada bulunan konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. O derse ait ödevi var ise bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını rahatlıkla görebilirsiniz.