Polislere teşekkür etti! "İyi ki beni vurmuşlar"

EBA girişi, destekleme ve yetiştirme kurs başvurularını yapacak öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan EBA, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen tarafından kullanılıyor. EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişime imkanı sunuluyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları ise 19-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EBA KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ

EBA E-KURS SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-kurs sayfasına MEBBİS, açıköğretim, e-okul gibi çeşitli yöntemlerle giriş yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerle (Örneğin sahip olduğunuz MEBBİS giriş bilgileriyle) giriş yapabilirsiniz. Bilgileriniz mevcut değilse Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.