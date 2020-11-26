EBA TV ile Uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Peki, EBA yeni şifre alma işlemi nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2020...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

EBA ŞİFRE ALMA EKRANI 2020

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE ALMA EKRANI 2020

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.