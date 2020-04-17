EBA öğrenci girişi burada... EBA TV ile Uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci EBA'ya giriş yaparak seviyelerine göre canlı ders izleme imkanı bulabiliyor. Ayrıca eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Peki, EBA yeni şifre alma işlemi nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2020...

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

EBA YENİ ŞİFRE ALMA İŞLEMİ 2020

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE YENİLEME (YENİ ŞİFRE) EKRANI

YAZIN OKULLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Telafi düzenlemesi tedbir amaçlıdır. Yazın 2-3 ay ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde farklı bir durum ortaya çıkarsa okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

EBA TV'NİN PERFORMANSI

Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. A

kışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.