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EBA öğrenci girişi TIKLA 2020: EBA şifresi nasıl alınır? EBA yeni şifre alma

EBA öğrenci girişi sistemi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 13 - 17 Nisan 2020 EBA canlı yayın dersler, uzaktan eğitim ders programları öğrencilerin erişimine açıldı. EBA öğrenci girişi yaparak derslerini takip etmek isteyen öğrenciler EBA şifresi alarak sisteme giriş yapabiliyor. Peki EBA şifresi nasıl alınır? İşte 2020 EBA öğrenci girişi...

EBA öğrenci girişi

lkokul, ortaokul ve lise düzeyinde milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV kanalından derslerini takip etmek için EBA öğrenci girişi ile kayıt olmaya çalışıyor. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. "EBA girişi nasıl yapılır? EBA şifresi nasıl alınır?" soruları öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasından. İşte EBA öğrenci girişi ve şifre yenileme işlemi...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA ŞİFRE YENİLEME İŞLEMİ! EBA ŞİFREMİ UNUTTUM

  1. EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
  2. Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
  3. TC Kimlik Numaranı gir.
  4. Bir doğrulama yöntemi seç.
    • e-Postayı seçtiysen:
      1. Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
      2. e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
      3. Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
    • Cep telefonunu seçtiysen:
      1. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
      2. Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
      3. Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA YENİ ŞİFRE ALMA EKRANI

EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

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