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HaberlerGündemEğitimEBA TV 16-20 Kasım ders tekrarı programı yayınlandı! İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA T
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EBA TV 16-20 Kasım ders tekrarı programı yayınlandı! İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV yayın akışı... TRT EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV canlı yayın linki

Covid-19 salgını nedeniyle eğitime online devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu hafta ilk ara tatiline çıktı. Online eğitimin sürdürülebilmesi adına kurulan TRT EBA TV'de tatil boyunca yapılacak olan ders tekrarı programı yayınlandı. İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV yayın akışı... TRT EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV canlı yayın linki

EBA TV 16-20 Kasım ders tekrarı programı yayınlandı! İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA T

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu senenin ilk ara tatiline bugün başladılar. Koronavirüs sebebiyle okulların kapanmasının ardından eğitime devam edebilmek için kurulan EBA TV'de tatil boyunca ders tekrarı yayınları yapılacak. İşte ders tekrarı için ilkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV yayın akışı... TRT EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV canlı yayın linki

EBA TV İLKOKUL TEKRAR DERS PROGRAMI


EBA TV İLKOKUL 14-20 KASIM YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV 14-20 KASIM İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR DERS PROGRAMI


EBA TV ORTAOKUL 14-20 KASIM YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV 14-20 KASIM ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV LİSE TEKRAR DERS PROGRAMI


EBA TV LİSE 14-20 KASIMN YAYIN AKIŞI

TRT EBA TV 14-20 KASIM LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV CANLI İZLE

EBAT TV canlı yayınlara katılmak isteyenler aşağıdaki linkten sınıfını seçerek TRT EBA TV canlı yayını izleyebilir.

TRT EBA TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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