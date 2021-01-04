Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği EBA TV haftalık ders programı belli oldu. Okullarda yüz yüze eğitim, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sene sonuna kadar durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 4-8 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV 4-8 Ocak ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA tv canlı yayın ekranı
EBA TV 4-8 OCAK İLKOKUL DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 4-8 OCAK İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV 4-8 OCAK ORTAOKUL DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 4-8 OCAK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV 4-8 OCAK LİSE DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 4-8 OCAK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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