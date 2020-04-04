EBA ile uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA sistemi ile öğrenciler eğitime kaldığı yerden devam edecekler. İşte EBA ve EBA TV ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı...

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Corona virüsünün dünyada yayılmasının ardından son dönemlerde Eba çok daha fazla kullanılmaya başladı. Artık öğrenciler, veliler ve öğretmenler Eba yoluyla konuları takip edebiliyor. Peki, Eba girişi nasıl yapılır?

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV CANLI İZLE

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Öğretmen girişi

Öğretmenler için EBA pek çok şekilde yapılabiliyor. Özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenler Eba’ya E OKUL şifrelerini kullanarak girebiliyor ve dersleri bu sayede takip edebiliyorlar. Devlet okulundaki öğretmenler ise Eba’ya girebilmek için mebbis şifreleri ile girebiliyorlar. Yine mebbis kaydı bulunan bütün öğretmenlerin sisteme E-devlet şifreleri ile de girebiliyorlar.

Öğrenci Girişi

Öğrencilerde de Eba girişleri değişiklik gösteriyor. Özel okul öğrencileri eba’ya okul şifreleri ile girebilirken; açık öğretim öğrencileri ise Eba’ya açık öğretim şifrelerini kullanarak girebilirler. Bununla birlikte devlet okulundaki öğrencilerde TC kimlik numaraları ve öğretmenlerinden aldıkları şifreler ile sisteme giriş yapıyorlar.

EBA GİRİŞ HATASI ALIYORUM

Bütün dünyada etkisini gösteren ve çok hızlı bir şekilde bulaşması mümkün olan Covid-19 olarak da bilinen koronavirüs’e karşı Milli Eğitim Bakanlığımız tedbiri Eğitim ve Bilim Sistemiyle (EBA) aldı. Bu sayede çocuklarımız evinde güvenli bir biçimde kalabilecekler ve eğitim öğrenim hayatına Eğitim ve Bilişim Sistemi ile devam edeceklerdir. Elbette her yeni olan şey de sorunlar baş gösterebilir. EBA giriş hatasının özetle sisteme yapılan aşırı yükleme neticesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Milli eğitim bakanlığımız bu duruma karşı kısa süre içerisinde önlemini aldı ve bir sınıf bazlı öğrenci çizelgesi hazırladı. Yoğunluk sebebiyle sistemin kilitlenmesini önlemek adına artık öğrenciler sınıflarına göre kendilerine tahsis edilmiş saat aralıklarında sisteme girebilecekler.

EBA Giriş Yapamıyorum

Milli Eğitim Bakanlığımızın salgına tedbir olarak çıkardığı EBA sisteminin aşırı yüklenmeden dolayı kilitlendiğini söylemiştik. Bu durumu önlemek için Milli Eğitim Bakanlığımız sınıf bazlı giriş sistemine geçiş yaptı artık her sınıf kendine tahsis edilmiş saat aralığında sisteme giriş yapabilecek ve sistem çökmeleri böylece engellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çizelgeye göre 00:00 saatinden sabah 09:00 Saatlerine kadar hiçbir öğrenci sisteme erişemeyecek sadece öğretmenlerin erişimine açık olacaktır. Saat 21.00’dan 00.00 saatine kadar ise öğrenciler ve ilkokul öğrenci velileri sisteme giriş yapabilecektir. Eğer ilkokul öğrencisi velisi değilseniz yalnızca Pazar günleri sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında ders saati ve aralıkları değişmeye müsait olacağından sınıfınıza tahsis edilmiş saat aralığını eba.gov.tr sitesinden öğrenmek mümkündür.

EBA GİRİŞ SAATLERİ 2020

Açılımı Eğitim ve Bilişim Ağı olan ve koronavirüs tedbiri kapsamında başlatılan EBA Eğitim sistemi uzaktan eğitim alan tüm öğrencileri ilgilendiriyor. EBA eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığımızca virüs salgının daha hafif atlatılması adına geliştirdiği bir önlemdir.

Bu sistemin belli giriş saatleri olması sebebiyle siz ziyaretçilerimizi bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Başta söylediğimiz gibi EBA örgün eğitime alternatif olarak geçici bir eğitim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerinin farklı saatlerde ders anlatımları olacaktır bu saatleri TRT kanallarında yayınlamam EBA sisteminin açıklamalarından öğrenecekleri gibi İnternetten öğrenmeniz de mümkün.

Milli Eğitimin Belirlediği saatler ise şöyle:

EBA İlkokul ve Ortaokullar için saat 09.00’da başlayacak ve 13.00’a kadar devam edecektir. Lise öğrencileri için ise ders başlangıç saati yine 09.00 olmakla birlikte 14.30 saatine kadar ders görmeye devam edecekler.

Öğrenciler TRT’ye bağlı kanal olarak yayınlanan EBA TV dışında internet üzerinden de derslerini takip edebileceklerdir. Eba.gov.tr adresinden derslerin yayın akışını takip edebilir ve kendinizi ilgilendiren ders anlatımın hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını görebilirsiniz. Öğrencilerin gün boyu ekran başında olmasına gerek olmamakla birlikte yayın akışını EBA TV yahut İnternet üzerinden takip ederek yalnızca kendi dersiniz olduğu saatlerde takip etmeniz yeterli olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre derslerin tekrarları günde 1 ya da 2 kez verilecektir. Bunu da yine Eba.gov.tr adresinden yayın akışı aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

EBA ŞİFRESİ UNUTTUM?

EBA ŞİFRESİ alabilmenin oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bahsedeceğimiz direktifler doğrultusunda basit bir şekilde şifrenizi alabilirsiniz. Eğer daha önce hiç şifre almadıysanız yapacağınız ilk şey ‘EBA Hesabı Oluştur’’ butonunu kullanmak. Bu butonu kullanarak tek seferlik olmak kaydıyla kimseye danışmadan şifre oluşturabilirsiniz.

Öncelikle EBA Hesabı Oluştur’’ Butonuna tıklayarak başlıyoruz. Sistem sizden E-Okul sistemine girişte kullandığınız giriş bilgilerini talep edecektir. EOKUL sistemine girişte kullandığımız bilgileri yazıp giriş butonuna bastığınızda sizden şifrenin kaybolmasına veya unutulmasına tedbir olması için e-posta ve telefon numarası talep edecektir. Bu alanlara kendinize ya da velinize ait e-posta veya telefon numaranızı girebilirsiniz.

Telefon numaranızı doğru girdiğinize emin olun zira cep telefonunuza ya da e-posta adresinize aktivasyon kodu gelecek. Bu işlemi yaptıktan sonra gelen aktivasyon kodunun sistem de gösterilen kutucuğa giriniz ve gönder butonuna basınız. Gelen kodu doğru bir biçimde sisteme girdiğinizde sistem sizi yeni şifre oluşturma ekranı gelecek buraya yeni şifreni yazdıktan sonra gönder butonuna basın. Sistem sizi otomatik olarak ana sayfaya aktaracaktır ve işte hepsi bu kadar.

Şifre Unuttum

Pekâlâ, EBA sistemine daha önce kaydoldunuz ve belirlediğiniz şifrenizi unuttunuz ya da yazdığınız kâğıt kayboldu ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Hiç sorun değil şimdi bahsedeceğimiz direktifler doğrultusunda çok kısa sürede yeni şifrenizi alabilirsiniz. Öncelikle normalde giriş yaptığımız Eba Öğrenci Girişine geliyoruz ve sonrasında şifremizi unuttuğumuz için şifremi unuttum butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda TC Kimlik bilgisi ve kayıt esnasında doğrulama için kullandığımız e-postayı ya da telefon numarasını giriyoruz ve göndere tıklıyoruz sistem size tek seferlik şifre oluşturacak ve gönderecektir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Eba (Eğitim Bilişim Ağı, milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan, son dönemde baştan aşağı yenilenen bir platformdur. Geçtiğimiz dönemde de öğrenci ve öğretmenler Eba kullanıyordu ancak Corona virüsünün dünyada gitgide yayılması nedeniyle 23.03.2020 tarihi itibarı ile çok daha fazla yaygınlaştı. Okulların kapanması ve eğitimlere Eba üzerinden devam edilmesinin üzerine Eba hakkında araştırılmalara başlandı. Eba TV nedir? Yayın Akışı nasıl olacak? Frekans bilgileri Nelerdir?

Eba TV nedir?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.

Eba Frekans Bilgileri

Öğrencilerin uzaktan eğitim görebilmesi için, 3 farklı kanal, SD ve HD olmak üzere toplamda 6 kanaldan yayın yapılıyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 3 kanaldan eğitim sağlanıyor. Eba TV yayın akışına eba.gov.tr adresi kullanılarak günlük ve haftalık olacak şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bununla beraber yayın akışını TRT internet sitesinden de takip edebiliyorsunuz. İnternet imkanı olmayanlar ise her akşam yayının bitmesinden sabah tekrar başlamasına kadar yayın akışını televizyonda görebiliyorlar.

Öğrencilerin bütün gün ekran başında olmasına gerek yok. Yayın akışını düzgün bir şekilde takip ederlerse kendi derslerinin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağını öğrenir; ona göre derslerini izleyebilirler. Kanalda milli eğitim bakanlığı tarafından seçilen, alanlarında uzman öğretmenler ders anlatıyorlar. Eba frekans bilgileri ise şöyle:

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

Eba Yayın Akışı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Eba yayın akışına Eba internet sitesinden, TRT internet sitesinden ya da TRT Eba kanalı ekranlarından ulaşılabiliyor. Yine kaçırılan konu olduğunda gün içerisinde TRT Eba kanalından tekrarı izleniyor.