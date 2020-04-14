Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

EBA TV canlı yayın 14 Nisan Salı! TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri burada

EBA TV, tüm öğrencilerin hizmetinde. Uzaktan eğitime devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci TRT EBA TV canlı yayını izleyerek derslerini günbe gün takip edebiliyor. Öğrenciler TRT ve EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders anlatımını izlerken, ders programlarına ve EBA yayın akışına eba.gov.tr. adresinden ulaşabilirler. İşte 14 Nisan TRT EBA TV ile canlı izleyin...

EBA TV canlı yayın 14 Nisan Salı

EBA TV ile uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA VE TRT aracılıyla uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV canlı izle ile derslerine uzaktan eğitim olarak devam edecek. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak ya da TRT’nin farklı kanallarında EBA TV bağlantısından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görecekler. İşte TRT EBA TV canlı yayın izle 2020...

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başladı.
EBA TV İlkokul
EBA TV Ortaokul
EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde
Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde

TRT EBA TV CANLI İZLE

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA TV UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI (İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE)

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

 

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

 

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

 

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağışlı hava dönüyor
GÜNDEMÖnce lodos sonra sağanak!
Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
GÜNDEMOrdu'da trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da kardeşlere pompalı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEMMalatya'da 2 kardeşe pompalı saldırı
Son dakika! SALLANDIK! İstanbul'da 3,7 büyüklüğünde deprem - HABERLER
GÜNDEMİstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Denizli'de Kovid-19 tanılı kişi hastaneden kaçtı - HABERLER
GÜNDEMKovid-19 tanılı kişi hastaneden kaçtı
Senegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı
GÜNDEMSenegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı
3 kuruma ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de - HABERLER
GÜNDEM3 kuruma ilişkin atama kararları
Arnavutköy'de sahilde kadın cesedi bulundu - HABERLER
GÜNDEMSahilde kadın cesedi bulundu
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü - HABERLER
GÜNDEMElazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
SON DAKİKA HABER! İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
GÜNDEMİnfaz teklifi kabul edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X