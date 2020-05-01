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EBA TV canlı yayın ders İZLE 1 Mayıs 2020! TRT EBA'da ders var mı? İşte ders programı

EBA TV canlı yayın ile 1 Mayıs 2020 Cuma günü dersleri izleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerin hizmetine sunulan TRT EBA TV'de sabahki canlı yayın derslerinin ardından öğleden sonra ders tekrarları da yayınlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı. Selçuk, eğer normalleşme süreci planladıkları gibi olursa 1 Haziran'da okulların açılabileceğini söyledi. İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV canlı ders yayını haberimizde

TRT EBA TV

EBA TV canlı yayını uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. 1 Mayıs ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV canlı yayın dersleri ve detayları haberimizde...

TRT EBA TV'DE BUGÜN DERS VAR MI?

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Resmi tatil olan bugün için TRT EBA TV'de ders programlanmadı. 

EBA TV CANLI YAYIN İZLE 

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal
TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal
TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal
TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal
TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA TV İLE UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmaları hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

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