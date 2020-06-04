EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA TV Frekans Türksat bilgilerini öğrenci ve velilerin hizmetine sundu. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT’nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerini takip edebiliyor.

İşte TRT EBA TV canlı yayını izle 2020...

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi Twitter hesabından öğrencilerin derslerini takip etmeleri için EBA TV frekans bilgilerini ve kanallarını paylaştı. İşte EBA TV frekans bilgileri ve uydu alıcılarına göre kanalların listesi şöyle;

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz, Polarizasyon : Yatay (H),Sembol oranı : 13.750, FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz, Polarizasyon : Dikey (V),Sembol oranı : 30.000, FEC : 3/4

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimi hakkında şunları söyledi;

Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

ÖZEL OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.