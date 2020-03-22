EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır?

2020 EBA TV ne zaman açılıyor? EBA TV frekans bilgileri öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs sebebiyle okullarda başlatılacak olan uzaktan eğitim için kısa bir süre kaldı. Öğrenciler eba.gov.tr adresinden öğrenci girişi yaparak derslerine veya TRT EBA TV kanalından devam edebilecek. İşte EBA TV izle...

EBA TV NE ZAMAN AÇILIYOR?

EBA TV, 23 Mart 2020 Pazartes, tarihinde açılacak. Kanal şu anda test yayın olarak devam ediyor.

TRT 1 İLE EBA TV CANLI İZLE

EBA TV FREKANS KURULUM AYARI BİLGİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, EBA TV'nin frekans bilgilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Pazartesi günkü ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un anlatacağını belirten, Bakan Turhan'ın mesajı şu şekilde:

"Sevgili gençler,

Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı uzaktan eğitim programlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanız için TÜRKSAT Kablo TV yayınları başlıyor. @UABakanligi @tcmeb @trt @turksat İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre ayrı ayrı hazırlanan tüm içeriklere HD ve SD olarak ulaşabileceksiniz. Kanallarımızı sizinle paylaşıyorum, frekans ayarlarınızı yapmayı unutmayın.

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

Millî Eğitim Bakanımız @ziyaselcuk, uzaktan eğitim yayınlarımızın ilk dersini anlatacak, sakın kaçırmayın. İyi dersler çocuklar!"

EBA ÜCRETSİZ Mİ?

EBA ücretsiz mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve ücretsiz dijital eğitim platformu olan EBA'nın kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor.

Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkanı bulunuyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlanması nedeniyle GSM operatörleri, 3 GB'yi 6 ile 8 GB'ya kadar çıkardı.

Türk Telekom 8 GB, Vodafone 6 GB, Turkcell 6 GB interneti öğrencilerin kullanımına ücretsiz sunacak. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e gönderecekler. Vodafone, tüm abonelere ücretsiz olarak tanımlama gerçekleştirdi. Turkcell ise dijital operatör ve bip uygulaması ile 3GB haricinde 6GB'a kadar hediye internet veriyor. Abonelere tanımlanan internetler sadece EBA'da geçerli olacak ve başka bir yerde kullanılamayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN EBA AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim ile ilgili detayları şu sözleriyle paylaştı; Şu an EBA TV. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise olacak.

Televizyonda ihtiyaç duyulan bu eğitimleri öğretmenlerimiz gönüllü olarak hazırladı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Haftasonu tüm televizyonlardaki içeriğin ve EBA'nın son çalışmaları yapılacak. (Sisteme) 100 bin kişi girdi, 500 bin kişi girdi, onlara bakacağız.

EBA TV DERS PROGRAMI