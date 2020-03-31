Eba (Eğitim Bilişim Ağı),Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan, son dönemde baştan aşağı yenilenen bir platformdur. Geçtiğimiz dönemde de öğrenci ve öğretmenler Eba kullanıyordu ancak Corona virüsünün dünyada gitgide yayılması nedeniyle 23.03.2020 tarihi itibarı ile çok daha fazla yaygınlaştı. Okulların kapanması ve eğitimlere Eba üzerinden devam edilmesinin üzerine Eba hakkında araştırılmalara başlandı. Eba TV nedir? Yayın Akışı nasıl olacak? Frekans bilgileri Nelerdir?

EBA TV NEDİR?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.

EBA FREKANS BİLGİLERİ

Öğrencilerin uzaktan eğitim görebilmesi için, 3 farklı kanal, SD ve HD olmak üzere toplamda 6 kanaldan yayın yapılıyor. Eba TV ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 3 kanaldan eğitim sağlanıyor. Eba TV yayın akışına eba.gov.tr adresi kullanılarak günlük ve haftalık olacak şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bununla beraber yayın akışını TRT internet sitesinden de takip edebiliyorsunuz. İnternet imkanı olmayanlar ise her akşam yayının bitmesinden sabah tekrar başlamasına kadar yayın akışını televizyonda görebiliyorlar.

Öğrencilerin bütün gün ekran başında olmasına gerek yok. Yayın akışını düzgün bir şekilde takip ederlerse kendi derslerinin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağını öğrenir; ona göre derslerini izleyebilirler. Kanalda milli eğitim bakanlığı tarafından seçilen, alanlarında uzman öğretmenler ders anlatıyorlar. Eba frekans bilgileri ise şöyle:

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

EBA TV YAYIN AKIŞI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Eba yayın akışına Eba internet sitesinden, TRT internet sitesinden ya da TRT Eba kanalı ekranlarından ulaşılabiliyor. Yine kaçırılan konu olduğunda gün içerisinde TRT Eba kanalından tekrarı izleniyor.