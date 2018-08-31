Ebbsfleet United - AFC Fylde maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Ebbsfleet United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü AFC Fylde takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ebbsfleet United 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken AFC Fylde 13 puanda ve 3. sırada. Ebbsfleet United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. AFC Fylde son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Ebbsfleet United kazanır 1.80, berabere biter 3.20, AFC Fylde kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Ebbsfleet United son hafta oynanan Woking maçında 1-0 yenildi.

AFC Fylde ise Torquay United maçında 2-0 kazandı.

Ebbsfleet United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ebbsfleet United, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

AFC Fylde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AFC Fylde, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ