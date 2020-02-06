ebebek çalışma saatleri 2020

Ebebek mağazalarının 2020 yılı çalışma saatleri belli oldu. Peki Ebebek mağazası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte ayrıntılar...

EBEBEK AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Ebebek, şubelerinin çalışma saatleri sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasındadır. Ebebek şubeleri; hafta sonlarında, resmi tatillerde ve dini bayramlarda da hizmet vermektedir. Ebebek'in AVM dışında kalan cadde mağazaları ise mesaiye saat 9.00'da başlar. Tıpkı AVM'lerdeki şubelerde olduğu gibi öğle molası verilmeyez ve mesai saat 22.00'da sona erer.

EBEBEK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ebebek Çocuk Dünyası müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0216 325 11 11 numaralı hattı arayabilir ve talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.