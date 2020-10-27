AA

Türkiye'nin önemli sulak alanları içerisinde olan, Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü, küresel ısınmaya bağlık kuraklık ve insanların bölgedeki su kaynaklarını bilinçsiz kullanılması sonucu son 4 ayda yaklaşık 2,5 kilometre çekildi.

AA'nın haberine göre Emir ile Sultandağları arasında Akarçay havzasındaki 125 kilometrekarelik alana sahip Eber Gölü, denizden 967 metre yükseklikte Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı olarak biliniyor.

Bölge halkına balıkçılık, sazlık alanlarında kamış üretimi, avcılık ve doğa turizmi açısından da ekonomik katkı sağlayan Eber Gölü, barındırdığı 146 çeşit kuş türü ile endemik türleri ve biyoçeşitlilikle de dikkati çekiyor.

Çevresindeki suların çekilmesiyle göl her geçen yıl küçülürken daha önce batan tekneler de gün yüzüne çıktı.

"DAHA ÖNCE TEKNE İLE ULAŞABİLDİĞİ ALANA YÜRÜYEREK GİRİŞ YAPTI"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yaptığı açıklamada, göle en son haziranda geldiğini ve halihazırda bulundukları alana tekne ile giriş yaptıklarını söyledi.

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkın oluğunu belirten Erişmiş, "Göle şimdi yürüyerek giriyoruz" dedi.

Erişmiş, suların çekilmesinde küresel ısınma ve yağışlara bağlı kuraklıkla, insan kaynaklı bölgedeki tarım arazilerini sulamak için yapılan sondajlar ile çevre kirliliğinin etkisi olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Dört aylık bir süreçte, burada kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alanda sular çekilmiş vaziyette. Bu normal bir durum değil. Burada sular her dönem her mevsim çekiliyordu ama bu yıl inanılmaz bir derecede çekilme söz konusu. Ortalama 50 santimetre ila 1 metre arasında suyun çekildiğini düşünürsek ciddi hacimde bir su kaybı söz konusu."

"GELECEK NESİLLERE EN GÜZEL ŞEKİLDE BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Eber Gölü'nü besleyen Akarçay Havzası ile Çay deresindeki suyun akışında da bir yavaşlamanın olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Erişmiş, şöyle devam etti:

"Burası kendiliğinden oluşan tektonik ve doğal bir göl. Ayrıca da 1. derecede korunması gereken sit alanı. Bize miras olan Eber Gölü'nü gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmamız gerekiyor. Yetkililerin buraya en kısa süre el atması gerekiyor. Gereken çalışmalar ne ise yapılması lazım. Bu su çekilmesi, hem ülke ekonomisine zarar verirken hem de gölün yapısının bozulmasına sebep oluyor."

"EBER GÖLÜ YERLİ KUŞ TÜRLERİNİN DE ÜREME ALANI"

Erişmiş, göldeki endemik türler ile biyoçeşitliliğin de zarar gördüğüne işaret ederek, "Her kış burada kış ortası yerli kuş türlerin sayımını yapıyoruz. Bu yıl şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Buranın hangi kısmındaki kuşları sayacağız? Eber Gölü, yerli kuş türlerinin de üreme alanı olduğu için onları da ciddi anlamda etkiliyor" diye konuştu.