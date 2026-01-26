Ebeveynlik heyecanı yaşadılar
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, ilk bebeklerini kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanı yaşadı
Giriş: 26.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:59
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2021'de evlenen oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, ebeveynlik heyecanı yaşıyor. İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.
Hastaneden alınan bilgilere göre anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.
