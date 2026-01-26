Ebeveynlik heyecanı yaşadılar

Ana Haber Bülteni - 22 Ocak 2026 (Suriye'de Bu Aşamaya Nasıl Gelindi?)

Suriye'den 7 bin DEAŞ'lı nakledilecek. Suriye'de bu aşamaya nasıl gelindi? Erdoğan Pezeşkiyan'la görüştü. Sosyal konuta 5 milyondan fazla başvuru. 450 bin çalışana yeni düzenleme. Neden sürekli yorgunuz? Geçmeyen yorgunluğun sebebi ne? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.