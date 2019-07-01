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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 325 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 231'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 469 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 644 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 118 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 146 bin 316 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.