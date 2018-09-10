Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 131'e yükselirken bunlardan 100'ünün ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 100 kişiden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

AA'nın haberine göre, 131 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 7 bin 409 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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