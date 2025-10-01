Ebrar Karakurt: Buranın doğru yer olduğuna karar verdik

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2025-2026 sezonunu Kartal'daki yeni salonda açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Salon açılışının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan oyunculardan takım kaptanı Simge Aköz, taraftarların yeni salonu deneyimlemek için takımla birlikte olacağına inandığını belirterek, "Geçen senenin ardından güzel bir yapılanmaya gittik. Bu sene sahaya koymak istediğimiz şey mücadelemiz ve birliğimiz olacak. Eczacıbaşı büyük hedeflerin kulübüdür. Fakat bu sene önceliğimiz inşa etmeye başlamak. En kısa zamanda bu birlik ve beraberliği sağlayıp güzel adımlar atmak istiyoruz. Salonumuzun çok hoş olduğunu garanti edebilirim. Görsel şölenlerimiz de olacak. Bu deneyimi bizimle birlikte tatmak için taraftarlarımızı da Kartal'daki yeni salonumuza bekliyoruz." diye konuştu.

REKLAM Eczacıbaşı'ndan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını anlatan Ebrar Karakurt ise, "Buranın Türkiye'ye döndüğümde benim için doğru yer olacağına inanıyordum. Çok da düşünmeme gerek kalmadı. Antrenörlerim ve menajerlerimle konuştuk ve burasının benim için doğru yer olduğuna karar verdik. Ben de direkt imzayı attım." dedi. Yeni bir salonda güzel başarılara imza atmak istediklerini kaydeden Elif Şahin de, "Yeni salon, yeni bir atmosfer. Antrenörlerimiz de yeni. Şu anda her şey çok güzel. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." şeklinde görüş belirtti.