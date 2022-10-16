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Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

A Milli Voleybol Takımı'nda performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ebrar Karakurt özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Karakurt'un eski sevgilisi İmge, sosyal medya hesabından yeni kız arkadaşıyla paylaştığı gönderiler ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan İmge, fenomen Buse Plan ile bir birliktelik içerisinde. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündem oluyor.
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    Ebrar ile ilişkisi biten İmge, daha sonrasında TikTok'ta Devinsu adıyla bilinen fenomen ile bir ilişki yaşamış ve sık sık Karakurt'a yaptıkları göndermeler ile gündem olmuştu.
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    Devinsu ile ilişkisini de bitiren İmge bir süredir sosyal medya fenomeni ve Exatlon yarışmasından tanınan Buse Plan ile birlikte.
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    Buse Plan ve İmge, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam sokaklarından yaptıkları paylaşım ile magazin gündeminde konuşulan isimlerden olmuşlardı.
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    Buse Plan gelen eleştiriler karşısında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirtti.
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

    İşte İmge ve Buse Plan'ın Paris gönderileri...
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!
  • Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge durmak bilmiyor! Yeni kız arkadaşı ile verdiği romantik Eyfel pozu olay oldu!

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