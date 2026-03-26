Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.955,64 %-0,06
        DOLAR 44,3674 %0,04
        EURO 51,3252 %0,09
        GRAM ALTIN 6.355,11 %-1,08
        FAİZ 42,81 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,54 %-2,06
        BITCOIN 69.884,00 %-1,55
        GBP/TRY 59,3463 %0,10
        EUR/USD 1,1552 %-0,06
        BRENT 104,75 %2,48
        ÇEYREK ALTIN 10.387,66 %-1,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EBRD: Ortadoğu'daki gerilim ekonomik büyümeyi baskılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        EBRD: Ortadoğu'daki gerilim ekonomik büyümeyi baskılıyor

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ortadoğu'daki gerilimin enerji ve gübre fiyatlarındaki artış, ticaret ve turizm akışlarındaki aksaklıklar ve finansman koşullarındaki sıkılaşma yoluyla faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik büyümeyi baskılayacağı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        EBRD: Ortadoğu'daki gerilim ekonomik büyümeyi baskılıyor

        EBRD'nin "Ortadoğu'daki çatışmanın potansiyel ekonomik etkisi" başlıklı son Bölgesel Ekonomik Güncellemesi'ne göre, Basra Körfezi'ndeki üretim ve taşımacılık hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle enerji fiyatları keskin şekilde yükseldi.

        Petrol ve doğalgaz fiyatları tarihsel zirvelerin altında kalmaya devam etse de aksaklıkların sürmesi halinde fiyatlar daha da artabilir.

        Analize göre, petrolün varil fiyatının uzun süre 100 doların üzerinde kalması, kimyasallar ve metallerde tedarik zinciri aksaklıklarının devam etmesi halinde, küresel ekonomik büyüme en az yüzde 0,4 puan azalabilir ve enflasyon ise yüzde 1,5 puanın üzerinde artabilir.

        Bu senaryoda, EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki ekonomik büyüme de yüzde 0,4 puana kadar aşağı yönlü revize edilebilir.

        Gerilimin etkileri, tarımsal girdiler ve sanayi tedarik zincirlerinde de hissediliyor. Küresel gübre ham maddesi ticaretinin önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu durum gıda fiyatlarının artma riskini yükseltiyor. Körfez ticaret yollarındaki aksaklıklar, alüminyum, kükürt, helyum, petrokimyasallar ve plastikler gibi kritik girdileri de etkileyerek küresel enflasyonist baskıları artırabilir.

        Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ile ticaret, EBRD bölgelerindeki birçok ekonomi için önemliyken, İran ile doğrudan ticaret sınırlı düzeyde kalıyor.

        Irak gibi Hürmüz Boğazı üzerinden ihracata bağımlı ekonomiler özel zorluklarla karşılaşabilir ancak bu ülkelerde buğday gibi temel emtialara ilişkin mevcut stoklar belirli bir tampon sağlıyor.

        Öte yandan, Ortadoğu'da turizme bağımlı ekonomilerde ziyaretçi sayılarının düşmesi beklenirken, gerilim ülke ekonomilerinde finansal koşulların sıkılaşmasına yol açıyor. Bazı ekonomilerden sermaye çıkışları şu ana kadar yönetilebilir düzeyde kaldı ama küresel finansal koşulların daha da bozulması halinde sermaye çıkışları daha da hızlanabilir.

        EBRD'ye göre, ekonomilerin dış ticaret hadlerindeki şokları ne ölçüde dengeleyebileceği, mali ve dış tamponlarının gücüne bağlı olacak.

        EBRD'nin faaliyet gösterdiği 40'tan fazla ülke arasında Türkiye başta olmak üzere, Mısır, Irak, Kenya, Lübnan, Ürdün, Moldova, Moğolistan, Senegal, Tunus, Ukrayna, Azerbaycan, Yunanistan, Nijerya gibi ülkeler yer alıyor.

        EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, yaptığı değerlendirmede, Ortadoğu'daki gerilimin, jeopolitik şokların enerji piyasaları, tedarik zincirleri ve finansal koşullar üzerinden ne kadar hızlı yayılabildiğini gösterdiğini belirtti.

        Enerji fiyatlarındaki artışın, Avrupa imalat sektörü için zaten zorlu olan bir dönemde gerçekleştiğini aktaran Javorcik, "Çatışmanın daha geniş etkilerinin, Orta Avrupa'da yüksek savunma harcamaları ve güney ile doğu Akdeniz ile Sahra altı Afrika'da yüksek borç servis maliyetleri nedeniyle zaten zorlanan kamu bütçeleri üzerinde ek baskı yaratması muhtemel. Çatışmanın etkileri, çatışma sona erdikten sonra da devam edebilir." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı