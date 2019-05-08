Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını ve gelecek yıl ise kademeli toparlanarak yüzde 2.5 büyümesini beklediğini belirtti. EBRD "Net ihracat büyümeye olumlu katkı yapmasına rağmen,

TL'deki değer kaybı ve yüksek faiz oranları tüketim ve yatırımı azaltmaya devam edecek" dedi.

TİCARET SAVAŞI RİSKİ

EBRD Türkiye'deki ekonomik düşüşün yanı sıra küresel ticarette yavaşlama gerekçesiyle 40'a yakın ülke için büyüme

tahminini düşürdü. Fas'tan Moğolistan'a kadar üç kıtada 37 ülkedeki eğilimleri izleyen EBRD, son yayınladığı ekonomik görünümünde bu yıl ortalama yüzde 2.3 büyüme beklediklerini belirtti. Bu tahmin Kasım'da öngörülen seviyenin 0.3 puan altında bulunuyor. Büyümenin 2020'de yüzde 2.6 ile toparlanacağını öngören EBRD, ABD ile başlıca ticaret ortakları arasındaki ticaret gerilimleri gibi riskler nedeniyle görünümün hala belirsiz olduğunu belirtti.

BREXIT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

EBRD raporunda, "Küresel korumacılığın yaygın bir şekilde artması ciddi endişe olmaya devam ediyor" dedi. EBRD ayrıca "Brexit modelleri hala belirsiz ve küresel belirsizlik yüksek olmaya devam ediyor. Orta Doğu'da güvenlik durumu ve jeopolitik gerilimler, bölge ekonomileri için de önemli risk kaynakları" dedi.