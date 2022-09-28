EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), beklenenden daha güçlü iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,5'e yükselttiğini açıkladı

EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
AA

Bankanın "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin, 180 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcuna ilaveten cari açığının arttığı belirtilen raporda, döviz rezervlerin zayıflamasının önemli endişeler arasında görüldüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

EBRD'NİN FAALİYETTE OLDUĞU BÖLGELERDE BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRILDI

Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 2,3'e çıkarıldığı, 2023 yılı için büyüme tahmininin ise 1,7 puan düşürülerek yüzde 3,7'ye çekildiği bildirildi.

Orta Asya ekonomilerinin bu yıla ilişin büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 4,3, 2023 için de 1,1 puan yükseltilerek yüzde 4,8'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin bu yıl için ekonomik büyümesinin 0,4 puan artışla yüzde 2,9'a yükseltildiği, 2023 yılı için ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 4,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Türkiye, EBRD'nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 380'den fazla projeye yatırım yapan Banka'nın, ülkede 16 milyar 877 milyon avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacak
İŞ-YAŞAM İngiltere Merkez Bankası'ndan tahvil hamlesi
ECB Başkanı: faiz artışı devam edecek!
İŞ-YAŞAM ECB Başkanı: Faiz artışı devam edecek!
EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Malige: "Türk bankaları çok dayanıklı ve değişen koşullara hızlı tepki verebiliyor"
İŞ-YAŞAM "Türkiye'deki bankalar değişimlere çok uyumlu"
Yapı Kredi altınları mevduat hesabına aktaracak
İŞ-YAŞAM Altınları mevduat hesabına aktaracak
Türk kamu bankaları Mir'den çıkıyor
İŞ-YAŞAM Türk kamu bankaları Mir'den çıkıyor
Zarar 2 milyar lira
İŞ-YAŞAM Zarar 2 milyar lirayı aştı
Elon Musk ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu
İŞ-YAŞAM Bir ilk: Elon Musk Forbes 400'ün en zengini
Aynes'in Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satışı onaylandı
İŞ-YAŞAM Aynes, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satıldı
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi temmuzda yüzde 15,8 arttı
İŞ-YAŞAM Ulusal konut fiyat endeksi yüzde 15,8 arttı
İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinciliği korudu
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinciliği korudu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.