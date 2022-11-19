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Ebru Akel: Güneşin son demini alıyorum

Ebru Akel, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Akel, "Malum kış geldi, bugün biraz güneş görünce hemen dışarı çıktık. Güneşli havanın son demini alıyoruz" dedi

Ebru Akel: Güneşin son demini alıyorum - Magazin haberleri
"Güneşin son demini alıyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sunucu, yürüyüşe çıktığını söyledi.

"GÜNEŞ GÖRÜNCE HEMEN DIŞARI ÇIKTIK"

Ebru Akel, "Malum kış geldi, bugün biraz güneş görünce hemen dışarı çıktık. Güneşli havanın son demini alıyoruz. Muhtemelen bizden sonra yağmur başlar" diye konuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Keyifli halleriyle dikkat çeken Akel, daha sonra "Hayatımdan memnunum, her şey yolunda. Teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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