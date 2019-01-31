Ebru Gündeş'in 12 şarkıdan oluşan albümü Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzasını taşıyor. Albümdeki şarkıların aranjelerini ise başarılı müzik adamları Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe yaptı.





5 YILLIK HASRET BİTTİ

Çekimleri yaklaşık 12 saat süren klibin yönetmen koltuğunda Metin Arolat oturdu. Blue Music yapımcılığında hazırlanan albümün fotoğraf çekimlerini ise Emre Doğru gerçekleştirdi. 'Aşık' bugün tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.