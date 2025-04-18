Ebru Gündeş'ten yapay zekâlı klip
Ebru Gündeş, 'Yüreğimden Tut' şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Gündeş, şarkının klibini yapay zekâyla çekti
Giriş: 18.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:21
Ebru Gündeş'ten yapay zekâ sürprizi geldi. Gündeş, yeni şarkısı 'Yüreğimden Tut'un klibinde yapay zekâdan faydalandı. Şarkının klibi, Gündeş’in fotoğrafları referans alınarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlandı.
Sözleri Günay Çoban’a, müziği Cem Tuncer’e ait şarkının yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.
Klibin yönetmenliğini ise Doğukan Ayar üstlendi.
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