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Haberler Magazin Ebru Polat: 'Avukat hanım' diyeceksiniz - Magazin haberleri
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Ebru Polat: 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Ebru Polat, 14 yıl aradan sonra mesleğine geri dönüyor. Şarkıcı, haberi, "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'Avukat hanım' diyeceksiniz" sözleriyle duyurdu

Ebru Polat: 'Avukat hanım' diyeceksiniz - Magazin haberleri
Ebru Polat: 'Avukat hanım' diyeceksiniz
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerle duyurdu.

"14 YIL SONRA MESLEĞE DÖNÜŞ"

Ebru Polat, İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Polat, gönderisine, "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'Avukat hanım' diyeceksiniz. 14 yıl sonra mesleğe dönüş..." notunu düştü.

"NİYE TEK BİR ŞEYLE SINIRLI KALAYIM Kİ?"

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, 'Git avukat ol' derler. Şarkıcılık herkese hitap eder. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki?" şeklinde konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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