Ebru Polat: 'Avukat hanım' diyeceksiniz

"NİYE TEK BİR ŞEYLE SINIRLI KALAYIM Kİ?"

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, 'Git avukat ol' derler. Şarkıcılık herkese hitap eder. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki?" şeklinde konuşmuştu.