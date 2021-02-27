İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"’i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.