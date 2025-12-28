Habertürk
        Ebru Şahin: 2026'dan umutluyum

        Ebru Şahin, 2026'ya son günler kala 2025'in kendisi için nasıl geçtiğine dair değerlendirmelerde bulundu

        Giriş: 28.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:11
        "2026'dan umutluyum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Şahin, katıldığı bir etkinlikte 2025'i değerlendirdi. Şahin; "2025 benim için rüzgâr gibi geçti. 2026’dan umutluyum, şimdiden heyecan veriyor" dedi.

        Yeni projelerle ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu; "Sektörden uzak kalmadım. Bu öyle bir sektör ki, her okunan iş hayata geçmeyebiliyor. Güzel projelerin geleceğine inanıyorum" sözleriyle beklentisini dile getirdi.

