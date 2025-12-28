Ebru Şahin: 2026'dan umutluyum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Şahin, katıldığı bir etkinlikte 2025'i değerlendirdi. Şahin; "2025 benim için rüzgâr gibi geçti. 2026’dan umutluyum, şimdiden heyecan veriyor" dedi.

Yeni projelerle ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu; "Sektörden uzak kalmadım. Bu öyle bir sektör ki, her okunan iş hayata geçmeyebiliyor. Güzel projelerin geleceğine inanıyorum" sözleriyle beklentisini dile getirdi.