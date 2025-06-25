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        Haberler Magazin Ebru Şahin, Abu Dhabi tatilinde - Magazin haberleri

        Ebru Şahin, Abu Dhabi tatilinde

        Ebru Şahin, Abu Dhabi tatiline çıktı. Şahin, çöl ve develerle verdiği pozları sosyal medyasında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 21:59 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:59
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        Ünlü oyuncu çölde poz verdi
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        Oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın abisi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Abu Dhabi tatiline çıktı.

        Şahin, çöl ve develerle pozlar verdi.

        Oyuncu, tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

        Paylaşımında ise, "Geç olsun güç olmasın." ifadesini not düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ebru şahin
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