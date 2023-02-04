Ebru Şahin: Çağatay Ulusoy ile iletişimimiz iyi

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ebru Şahin, bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.

Yeni bir proje hazırlığında olan Şahin, "Lavanta Konağı'nın çekimleri devam ediyor. Yeni başladık aslında. Her şey çok taze ama güzel bir ekip oluşturuldu. Herkes yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi çok keyifli ilerliyor. Güzel bir proje olacağını umuyorum" dedi.