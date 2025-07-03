Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik Amsterdam kaçamağı Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatil için Amsterdam'a gitti. Romantik anlar yaşayan çifte yakın arkadaşları da eşlik etti. Şahin, tatilden kareleri; "Biraz keyif" notuyla paylaştı

Habertürk Giriş: 03.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:08 facebook

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