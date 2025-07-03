Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik Amsterdam kaçamağı
Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatil için Amsterdam'a gitti. Romantik anlar yaşayan çifte yakın arkadaşları da eşlik etti. Şahin, tatilden kareleri; "Biraz keyif" notuyla paylaştı
2023 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, birlikte tatile çıktı.
Ünlü ikilinin tatil rotası Amsterdam olurken, yakın arkadaşları da bu tatile eşlik etti.
Cedi Osman ve Ebru Şahin, tatilleri boyunca romantik anlar yaşadı.
Ünlü oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şahin yayımladığı o fotoğraflara; "Biraz keyif" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram