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"Ebru Şallı'ya başından beri kızdığım nokta şu, ben bilmiyordur diye evli olduğunu söyledim, o da benim haberim var dedi. Bir şu sözü beni çok geriyor: 'Gonca Akkuş'un evliliği 4 yıl önce bitti' dedi. Nasıl bitsin, 4 yaşındaydı benim çocuğum zaten. Ama bence Ebru Şallı, muhakeme yapacak bir kadın değil. Ona ne derlerse onu yapıyor. Sürekli de poposunu gösteriyor. Neden anlamıyorum. Ahlak kriterleri de yok bence.