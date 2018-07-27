Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş, ihaneti öğrenmişti. Geçen mayıs ayında Uğur Akkuş ve Gonca Derin Akkuş, 10 yıllık evliliğini bitirdi.
"2. Sayfa" programına konuk olan Gonca Derin Akkuş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"3 AY BOYUNCA AKIL HASTANESİNE GİTTİM"
"Ben 8 ay boyunca çocuklarımdan uzak kaldım, göremedim. Benim akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia ederek çocuklarımı elimden aldılar. Gittim Bakırköy'e sağlık raporu aldım. Düşünsenize sağlıklısınız, kendi çocuğunuzu görmek için akıl hastanesinde yatmanız isteniyor.
3 ay boyunca Bakırköy'e gittim. Tetkikler yaptılar, testler yaptılar. Amatem'e gönderdiler, bir görevlinin yanında idrarımı yapmak zorunda kaldım. Çocuğuma kavuşmak için katlandım ama çok etkilendim.
"KONUŞURSAM 500 BİN TL ÖDEYECEĞİM"
Ben boşanırken protokole imza attım, olumlu ya da olumsuz konuşmamam gerek. Konuşursam 500 bin TL ödeyeceğim ama benim çok üstüme gelirlerse konuşurum paramı da öderim. Beni tehdit ediyorlar, elimizde görüntülerin var diye. Ben baygınken yatak odamda çekilmiş görüntüler.
Sinem Gedik'in başına gelenler benim başıma da geldi. Star TV'den aradılar, 'Elimizde çok fena görüntülerin var yayınlamayacağız tabii ki ama haberin olsun' dediler. Beni bayıltmışlar, benim başıma gelen şeyler çok planlı şeyler. Ben de eski eşime tehdit ve şantaj davası açtım.
"SİNEM GEDİK'E ÇOK ÜZÜLDÜM"
Sinem Gedik davasına da çok üzüldüm. Bu tarz adamlar yuvalarını korumak istiyorlar, başkalarıyla birlikte olup geri dönüyorlar. Ama eşleri bunu ortaya çıkarınca boşanmak zorunda kalıyorlar. Sonra olay para mevzusuna dönüyor. Aynı mantık yani. Tehditle bir şey yapmalar falan. Boşandıkları zaman geride kalan kadın ölsün bitsin istiyorlar."
Gonca Akkuş, geçen günlerde verdiği bir röportajda nişan yüzüğünü gösteren Ebru Şallı için de şu sözleri söyledi:
"Ebru Şallı'ya başından beri kızdığım nokta şu, ben bilmiyordur diye evli olduğunu söyledim, o da benim haberim var dedi. Bir şu sözü beni çok geriyor: 'Gonca Akkuş'un evliliği 4 yıl önce bitti' dedi. Nasıl bitsin, 4 yaşındaydı benim çocuğum zaten. Ama bence Ebru Şallı, muhakeme yapacak bir kadın değil. Ona ne derlerse onu yapıyor. Sürekli de poposunu gösteriyor. Neden anlamıyorum. Ahlak kriterleri de yok bence.
Çok yakınından birisi de, Ebru Şallı'nın her şeyini bana anlatıyor. En ufak sırrından en büyüğüne kadar. Hem de benim onun hakkında konuşmamaın hoşuna gittiğini söyledi. Gündemde kalmaktan hoşlanan birisi olduğunu dile getirdi. Sanki ben onun kocasını elinden almışım gibi davranıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.