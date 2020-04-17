HABERTURK.COM

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Pars, yaşamını yitirdi. Bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın birkaç gündür uyutulduğu öğrenildi.

Pars'ın cenazesinin Kilyos Mezarlığı'na defnedildiği belirtiliyor.

"BİR SÜREDİR AİLECE BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olmuştu.

Şallı, oğlu Pars'ın hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:

Küçük oğlum da basketbol oynuyor. Onu da elimizden geldiğince yetiştiriyoruz ama bir hastalık durumumuz var. Bir tedavi sürecimiz oldu. 1 yıl gibi bir süreç geçirdik. Şu an durumu iyi ama onun okuluna ara vermemiz gerekti. Koşturmaca içinde bir yıl geçirdim. Her şey insanlar için, her şeyi yaşayabiliyoruz. Ben çok sabırlı bir insanım. Hep pozitif bir şekilde enerjiyi içten yükseltmek lazım.

Öte yandan Ebru Şallı, basın mensuplarının oğlu Pars ile ilgili sorularına şu yanıtı vermişti:

Ben bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Evet bir şey var, ben buna yok demedim başından beri ama detay bilgi vermek istemiyorum. Nihayetinde bir çocuk. Sizlerden de bir destek bekliyorum. Magazinin bir parçası olabilecek bir durum olmamalı. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. Gayet güzel, sağlığı iyi. Anne ve baba olarak konuşmama kararı aldık.