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Şancı, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Başta canım anneme, kızlarıma gül gibi baktığı için, sonrasında gelen bütün arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Malum çoçuk dogum günü oldugu için ve durmadıkları için herkesle resim çekilemedik. En son geldigi için şanslı bacım Selin Ciğerci" notuyla paylaştı.