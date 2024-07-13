Ebru Yaşar'dan beklenen klip geldi

Yapmış olduğu çalışmalarla YouTube Music Charts dünya müzik listelerine girmeye başaran ilk Türk kadın sanatçı olan ve son yıllarda zirveyi kimseye bırakmayan Ebru Yaşar, 'Kafamın İçi' şarkısından sonra yoğun istek üzerine ikinci klibini 'Yine Çalıyor' albümüyle aynı adı taşıyan slow şarkısına çekti.

Söz ve Bestesi Özlem Güneykaya ait olan aranjesini Esad Fidan’ın yaptığı şarkıya, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum'da klip çekildi.