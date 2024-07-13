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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan beklenen klip geldi

        Ebru Yaşar'dan beklenen klip geldi

        Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar dinlenme rekorları kıran 'Yine Çalıyor' albümünün ikinci klibini albüm ile aynı adı taşıyan şarkısına çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:08
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        'Yine Çalıyor' kliplendi
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        Yapmış olduğu çalışmalarla YouTube Music Charts dünya müzik listelerine girmeye başaran ilk Türk kadın sanatçı olan ve son yıllarda zirveyi kimseye bırakmayan Ebru Yaşar, 'Kafamın İçi' şarkısından sonra yoğun istek üzerine ikinci klibini 'Yine Çalıyor' albümüyle aynı adı taşıyan slow şarkısına çekti.

        Söz ve Bestesi Özlem Güneykaya ait olan aranjesini Esad Fidan’ın yaptığı şarkıya, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum'da klip çekildi.

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        #Ebru Yaşar
        #Yine Çalıyor
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