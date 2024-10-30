Ebru Yaşar'dan İstanbul'da 29 Ekim coşkusu

Ebru Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul Gaziosmanpaşa’da dinleyicileriyle birlikte sahnede kutladı. Cumhuriyet’in 101'inci yılına yakışan bir coşkuda konsere imza atan Yaşar, sahneye '10. Yıl Marşı' ile çıktı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ"

Ebru Yaşar’ın şarkılarına Türk bayraklarıyla eşlik eden on binlerce İstanbullu büyük bir coşku ve neşe yaşadı. Ebru Yaşar; "Bugünümüze minnet duymamızı sağlayan Cumhuriyetimizi 101'inci yılında gururla kutluyor ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" dedi.