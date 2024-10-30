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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan İstanbul'da 29 Ekim coşkusu

        Ebru Yaşar'dan İstanbul'da 29 Ekim coşkusu

        Ebru Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbullu hayranlarıyla kutladı. Yaşar; "Bugünümüze minnet duymamızı sağlayan Cumhuriyetimizi 101'inci yılında gururla kutluyor ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:39
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        Ebru Yaşar'ın Cumhuriyet coşkusu
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        Ebru Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İstanbul Gaziosmanpaşa’da dinleyicileriyle birlikte sahnede kutladı. Cumhuriyet’in 101'inci yılına yakışan bir coşkuda konsere imza atan Yaşar, sahneye '10. Yıl Marşı' ile çıktı.

        "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ"

        Ebru Yaşar’ın şarkılarına Türk bayraklarıyla eşlik eden on binlerce İstanbullu büyük bir coşku ve neşe yaşadı. Ebru Yaşar; "Bugünümüze minnet duymamızı sağlayan Cumhuriyetimizi 101'inci yılında gururla kutluyor ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" dedi.

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        #Ebru Yaşar
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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