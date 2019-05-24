Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize edilen iftar yemeği bu yıl Mihrabat Korusu’ndaydı. Görme engelli çocukların yararına gerçekleşen iftar yemeğine katılanlar arasında Ebru Yaşar da vardı.



Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, "Parıltı Derneği benim sürekli katıldığım ve içinde çok kıymetli yardımsever dostlarımın olduğu, Türkiye’nin önemli derneklerinden bir tanesi. Ben de yardım amaçlı katılıyorum" dedi.



Güzel şarkıcı, derneklerin önemine dikkat çekerek ve destekçi olacaklarını belirterek, "Ben seviyorum bu tarz şeylerin içinde olmayı. Destekleyebildiğim her şeyin içindeyim" dedi.