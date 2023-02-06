Ebru Yaşar, İstanbul'da sevenleriyle buluştu

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HABERTURK.COM

Ebru Yaşar, Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti, Yaşar'ı izlemeye gelenler arasındaydı.

"ARANAN KAN BULUNDU"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, son dönemde çoğalarak devam eden 'Antidepresan' furyasını soran gazetecilere "Artık bir salsak mı arkadaşlar? Ama Nihat'ın yorumunun üzerine artık ne desek boş... Bence 'Antidepresan' gerçek sahibini buldu, aranan kan bulundu. Artık hiç çabalamayalım. Şarkıyı verelim lütfen, sevgili Mert ve Mabel şarkıyı gerçek sahibine teslim etsin. Bunun üzerine ne desek boş arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KIZDIRMAZ"

Kendi şarkılarını farklı şekilde yorumlayanlara karşı bir tepkisinin olmadığını belirten başarılı Ebru Yaşar, "Hiç kızdırmaz. 'Antidepresan' da olduğu gibi bir şarkı 9/8'liğe roman havasına bağlıyorsa tamamdır. Böyle güzel şarkılara ve güzel enerjilere ihtiyacımız var" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ŞARKILARIN HALKA ULAŞMASI"

Geçmiş dönemde yaptığı bir söyleşide "Herkes arabeske dönecek" öngörüsünün gerçekleştiği hatırlatılan Yaşar, "Tabii ki çünkü gerçek olan bu… Türk müziğinin bir parçası. Türküler, Türk Sanat Müziği, arabesk, pop bizim toprağımızın şarkıları bunlar. Hepsini çok seviyoruz. Harmanlanınca çok güzel oluyor. Aslında bu 'Antidepresan'ın özünde de bir arabesk yorumu var. Önemli olan şarkılar çıksın yeni güzel şeyler üretilsin yapılsın. Hep beraber söyleyelim. Sahnelerde söyleyelim. Böyle geyik muhabbetini yapalım. Önemli olan şarkıların tamamen halka ulaşması” açıklamasında bulundu.

"11 ŞUBAT KIBRIS 14 ŞUBAT’TA İSTANBUL’DAYIZ"

14 Şubat Sevgililer Günü’de ikiz çocuklarının da doğum günü olması nedeni kendi için çok özel bir gün olduğundan bahseden Ebru Yaşar, "14 Şubat’ta İstanbul'da, 11 Şubat'ta ise Kıbrıs'ta sahne alacağız. Orada ikizlere sürpriz bir doğum günü planımız olacak” dedi.