Ece Dizdar'dan yürek burkan paylaşım: Mucize bekleyip tersini yaşadım

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38 yaşındaki oyuncu Ece Dizdar, İzmir depreminde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtulduğunu öğrenince, Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Gölcük depreminde anne ve babasını kaybeden Dizdar, ailesinden geriye kalan fotoğrafı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 1999'da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı, kurtulan herkese şifa diliyorum.