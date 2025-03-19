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        Haberler Televizyon Ece Dizdar: Onu kaybetmekten korkuyorum - Magazin haberleri

        Ece Dizdar: Serdar'ı kaybetmekten korkuyorum

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Ece Dizdar oldu. Uzun süredir Serdar Orçin ile aşk yaşayan Dizdar; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:43
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        "Onu kaybetmekten korkuyorum"
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        Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı"da samimi açıklamalarda bulundu.

        Anne olmak istediğini söyleyen Ece Dizdar; "Gelirse kapımız açık buradayız, gelmezse de yapacak bir şey yok" dedi.

        Meslektaşı Serdar Orçin ile uzun süredir aşk yaşayan Ece Dizdar; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar’ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar’ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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        6 Şubat 2023'te meydana depremlerden sonra zayıfladığını söyleyen oyuncu, şunları ifade etti: Depremden sonra 42 kiloya düştüm. Hayatımda yemeyi - içmeyi kestiğim zamanlarım oldu. Yeme bozukluğum vardı. Sinirlerim bir şekilde uyarıldığında yemekle bağım kesiliyordu. Bazı arkadaşlarım 'biz fark etmemişiz ama senin bir yeme bozukluğun varmış' der.

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        #Ece Dizdar
        #Serdar Orçin
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