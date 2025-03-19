Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı"da samimi açıklamalarda bulundu.

Anne olmak istediğini söyleyen Ece Dizdar; "Gelirse kapımız açık buradayız, gelmezse de yapacak bir şey yok" dedi.

Meslektaşı Serdar Orçin ile uzun süredir aşk yaşayan Ece Dizdar; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar’ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar’ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" ifadelerini kullandı.