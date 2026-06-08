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        Haberler Magazin Ece Erken'den 'ceza' iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Ece Erken'den 'ceza' iddialarına yanıt

        Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynasının kırılmasıyla ilgili davada hakkında çıkan ceza iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Ece Erken'den 'ceza' iddialarına yanıt

        Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birliktelik yaşadığı dönemde, 2020 yılında Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi 'nin aracının aynasını kırmıştı. Ece Erken ile Benan Kocadereli arasındaki dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

        Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu

        Söylentilere göre; Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Erken, sosyal medya hesabından söz konusu söylentileri yalanlayan açıklamalarda bulundu.

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        "KESİNLEŞMİŞ BİR CEZA BULUNMAMAKTADIR"

        Erken, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz Sayın Ece Erken hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı varmış gibi haberler yapılmıştır. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karar, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ilişkin olup dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiştir. Dolayısıyla ortada kesinleşmiş bir ceza bulunmamaktadır.

        Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Kocadereli

        Ayrıca olay tarihinde müvekkilimizin, söz konusu aracın merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bağlantısını bilerek ve katılana yönelik özel bir kastla hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Katılanı hedef alan veya kişisel bir eylem söz konusu değildir.

        Öte yandan, iddia edilen zarar da süreç içerisinde giderilmiş olup bu husus istinaf incelemesinde de değerlendirilmiştir. Yargılama süreci devam ederken, kesinleşmiş ceza varmış izlenimi oluşturan haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu saygıyla belirtiriz.

        Ece Erken, 2021 yılında Bodrum'da nikâh masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu, 2022 yılının ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda açıklamalarda bulunuyor:

        #Ece Erken
        #Şafak Mahmutyazıcıoğlu
        #Benan Kocadereli
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