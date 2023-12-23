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Ünlü sunucu, "Şam babasının sevgili avukatı; bir kadın, bir anne olarak müvekkiline 'evladına bak, sahip çık. Bana takı alacağına evladına olan 6 bin TL nafakanı icra yoluyla verme direkt ver, okul masrafına bir kere olsun dahil ol. Evladını ara, yanında ol, babalık yap' diyeceğine, 'evladının annesi yurt dışına çıkarmak için senden para değil izin istiyor. Neden vermiyorsun' diyeceğine... Bana 'şam babası' dedim diye dava açmışsın şam babasının avukatı. Mahkemede yapılanları daha detaylı anlatacağım, kanıtlı sunacağım. Evladım için sustum, şimdi evladım için konuşacağım" dedi.