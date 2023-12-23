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        Haberler Magazin Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar ve avukatına olay sözler - Magazin haberleri

        Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar ve avukatına sert sözler

        Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikâyetçi oldu. Ece Erken, adeta çileden çıktı ve "Evladım için sustum, şimdi evladım için konuşacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:41
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        Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasındaki sular durulmuyor. Uçar, eski eşi Ece Erken’den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikâyetçi oldu.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Uçar’ın avukatı Şeyda Yıldırım, hazırladığı şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: Ece Erken sosyal medyada ‘Oğluna babalık yapmıyorsun, görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun’, ‘Şam babası’ şeklinde konuşarak müvekkil hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştur.

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        Hakaret içeren paylaşımlarla müvekkilin kişilik haklarına saldırmıştır. Müvekkilimi kamuoyu önünde tehdit etmekte, ailesine, kişiliğine, onuruna ve şöhretine ağır zarar vermektedir.

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        Ece Erken basına yansıyan bu haber sonrasında eski eşine ve onun avukatı Şeyda Yıldırım hakkında sert sözler söyledi.

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        Ünlü sunucu, "Şam babasının sevgili avukatı; bir kadın, bir anne olarak müvekkiline 'evladına bak, sahip çık. Bana takı alacağına evladına olan 6 bin TL nafakanı icra yoluyla verme direkt ver, okul masrafına bir kere olsun dahil ol. Evladını ara, yanında ol, babalık yap' diyeceğine, 'evladının annesi yurt dışına çıkarmak için senden para değil izin istiyor. Neden vermiyorsun' diyeceğine... Bana 'şam babası' dedim diye dava açmışsın şam babasının avukatı. Mahkemede yapılanları daha detaylı anlatacağım, kanıtlı sunacağım. Evladım için sustum, şimdi evladım için konuşacağım" dedi.

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        Ece Erken ayrıca; "Şam babası, argoda sorumsuz, çocuklarıyla ve ailesiyle ilgilenmeyen babalar için söylenen bir sözdür. Bu gibi insanlar, çevrelerinde hayırsız olarak tanınır ve bilinir; bu yüzden onlara Şam babası denir. Az bile demişim" ifadelerine yer verdi.

        #serkan uçar
        #Ece Erken
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