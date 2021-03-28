"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"

Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.

2 KEZ EVLENDİ

Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu dünyaya geldi.